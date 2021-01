Ralliraport ⟩ Kas korraldajad mängisid Ogier'le trumbid kätte? Stuudioeksperdid: «Ei imestaks.»

«Ralliraporti» neljameheline koosseis Margus Kiiver, Gustav Kruuda, Aleks Lesk ja Karl Mihkel Eller analüüsis toimunut ning tõdes, et esimene pimedas sõidetud katse pani jõujooned paika praktiliselt kogu päevaks.

Kahe kange ehk Hyundai ja Toyota võrdluses näib kaalukauss üha rohkem viimase poole kalduvat ning seda suuresti tänu paremale balansile. Samas tõi Kruuda välja, et pärast teise varurehvi hülgamist lõpetasid ka Hyundai mehed vingumise.

Mõistagi peatuti pikalt ka Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo palju kõneainet pakkunud sõnavõtul, kus itaallane lausus, et Ott Tänak on aeglane. Stuudios olnud kvarteti sõnul tulenes see kombinatsioonist: varane hommik, uued rehvid, võidutahe.

Liidriks tõusnud Elfyn Evans näib olevat tiimikaaslasest Ogier'st eeskuju võtnud ning mõistab, et tasa sõudes on võimalik Montes väga kaugele jõuda. «Ta vältis vigu ning see viis ta ka liidriks,» sõnas Kruuda ning lisas, et mõistagi tuli ka Hyundai raske päev britile kasuks.

Laupäevasele võistluspäevale otsa vaadates tõdeti, et see tõotab tänu lumele tulla ülipõnev. Samas on väike oht, et kui valget ollust koguneb rajale liiga palju, võidakse niigi lühikest Monte Carlo rallit veelgi kärpida. Mis puudutab aga stardipositsioone, siis kindlasti on lumistele katsetele parem startida tagumiste seas.

Ja kui juba jutt stardijärjekorrale läks, siis lahati ka täna hommikul kõiki üllatusena tabanud muudatust, mille tulemusena pääses Ogier' rajale esimesena.

«Täna pidi olema tagurpidi järjestus, kus Katsuta läheb rajale esimesena, aga hommikul öeldi, et «ei, ikkagi Ogier läheb esimesena»,» sõnas Kruuda, kelle üllatust dubleerisid ka ülejäänud stuudios viibinud.

Ehk kas Ogier'l oli koduväljaku eelis jälle? «Ei imestaks,» sõnas Kiiver. Kruuda lisas omalt poolt: «Võib-olla prantslased tegid tõesti jälle ära: panid oma poisi ette, et ta saaks teistele muda tee peale tuua.»