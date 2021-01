Reede hommikul ehmatas paljusid ilmselt The Timesi artikkel, milles tundmatuks jääda soovivale allikale tuginedes teatati, et Jaapani valitsus on otsustanud Tokyo suveolümpiamängud ära jätta. Praeguseks on kõik osapooled avalikult kinnitanud, et asjalood nii siiski pole.