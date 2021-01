Spordi lühiuudised

«Keegi ei taha olla esimene, kes selle välja ütleb, kuid praegu on jõutud konsensusele, et olümpiamängude korraldamine on liiga keeruline,» sõnas Timesile anonüümsust palunud Jaapani valitsuskoalitsiooni liige. Ta lisas, et Jaapan loodab nüüd saada 2032. aasta mängude korraldusõigust.