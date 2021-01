Postimehe ja Kuku raadio rallisaate «Ralliraporti» põhiteemaks oli mõistagi Ott Tänaku katkestamine Monte Carlos. Tõsi, suurt katastroofi pole selles mõtet näha, sest nagu ütles ralliekspert Gustav Kruuda: «Klaas on pooltäis. Kõigil tuleb üks null hooaja peale. Nüüd on see tehtud.»