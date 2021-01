Latvala hoiatas sõitjaid Monte Carlo punktikatse eest

Briançonnet–Entrevaux punktikatsel on pikkust 14,31 km. Sõitjate jaoks on tegu uue katsega, kuid see läbitakse täna kaks korda. Lisaks sõidetakse täna kaks korda Puget –Théniers – La Penne'i katset, kuid see peaks soomlase sõnul pigem lihtne olema.