Ralliraport ⟩ Kas järgmise MM-etapi peaproov toimub Eestis?

Samuti hinnati WRC-sarja suuremat pilti, kus promootor vaatab põhjendatult Hiina suunas. Gustav Kruuda leidis, et seal on kohalikus sarjas 120 autot stardis, millest kaheksat tuntakse ainult välimuse järgi ära. «Ülejäänud on mingid kohalikud tootjad,» selgitas Kruuda.