OTSEBLOGI ⟩ Laskesuusatamise EM lõppeb teatesõitudega: Eesti segapaar tegi tubli esituse, kuidas läheb ässadel?

Üsna võistluse alguses oli selge, et esikoha jagavad Prantsusmaa (Caroline Colombo-Emilien Claude), Venemaa (Larissa Kuklina-Jevgeni Garanitšev) ja Saksamaa (Justus Strelow-Stefanie Scherer). Viimasesse tiiru tulid eelnimetatuist kaks viimast koos.

Eesti duo Marten Aolaid-Susan Külm lõpetas 17. kohal, kaotust võitjatele 2.48,6. Pole hullu midagi, arvestades, et neil pole tipptasemel just väga palju kogemusi. 27st startinud võistkonnast jõudis finišisse 24, ringi said sisse Suurbritannia, Mongoolia ning Bosnia ja Hertsegoviina.