Täna otsepilt ⟩ Pärnu VK vajab kindlasti kolme punkti

«Aga nüüd oleme jälle treenida saanud ja normaalne rütm on taastunud. Vajame leedukate vastu kindlasti võitu, et põhiturniiri lõpule mõeldes oma seisu parandada,» lisas peatreener.

Tabeliseis reedab, et Klaipeda on liiga autsaider, kuid see on ka mõistetav, sest koroonaviirus räsis neid väga tugevalt. Nad pole seitsmest mängust võitnud ühtegi, 19 punkti kogunud Pärnu on kümne tiimi konkurentsis kuues.