BLOGI ⟩ Kristjan Ilves andis murdmaarajal ära kaks positsiooni ja lõpetas punktikohal

«Kahju on sellest, et suvel-sügisel saavutasin hüpetes stabiilsuse, aga nüüd käivad need üles-alla. Suvine töö andis väga positiivsed ootused ning ka hooaeg algas ilusti. Nüüd on kusagil tekkinud mingi lühis. Loodan, et see oli lühiajaline arusaamatus ühe mäe peal, ühel nädalavahetusel. Üritan sellest välja tulla. Arvan, et suudan siin Seefeldis ajada edasi oma asja, seda, mida olen varem teinud. Siinne mägi on mulle tavaliselt päris hästi sobinud,» mõtiskles Ilves.