KOLUMN ⟩ Jaanus Kriisk: Tartu klubikorvpalli valud, selle põhjused ja lahendused

Viimasel ajal on Eesti spordimeedias päris palju arutatud, mis on lahti Tartu meeste klubikorvpalliga ja kuhu on kadunud see kuulus Rock, mis isegi Tallinnale tuule alla tegi. Otsitakse süüdlast, keda seina äärde panna. Tolle Tartu – Tallinna linnavõistluse ajastu täieõigusliku tunnistajana tunnen sisemist vajadust avada natuke telgitaguseid ja kujunenud olukorra põhjuseid, eriti nüüd, kui Eesti meeste korvpall on koondise tasemel jälle tõusnud tegijate hulka.