Algavad Eesti meistrivõistlused e-autospordis

Eesti Autospordi Liidu (EAL) juhatuse esimees Janis Kaal sõnas, et virtuaalne autosport on tänaseks omandanud professionaalse spordi mõõtmed nii meil kui mujal maailmas ja saanud osana autospordist Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) ametliku tunnustuse juba paar aastat tagasi.

«Üha realistlikumaks muutuv sõidukogemus ja autospordi mõistes väga madal kulu on suurepärast kasvupotentsiaali pakkuv kombinatsioon, mida EAL ei saa ega tohigi märkamata jätta,» sõnas Kaal. «Kaasates e-autospordi mõtleme ühtaegu juba sellele, kuidas pakkuda loogilist arenguredelit e-autospordist reaalsesse võidusõitu nii nagu see mujal maailmas juba edukalt rakendunud. Virtuaalne võidusõit on suurepärane viis autospordi tutvustamiseks ja massidesse viimiseks.»

Meistritiitlid antakse välja virtuaalses ringrajasõidus kahes klassis, GT-autod ja vormelid, ning rallikrossis ja rallis. «Alustame ringrajasõiduga, ralli ja rallikrossi meistrivõistlused käivitame mõnevõrra hiljem,» sõnas Ross. «Eesti meistrivõistlused on kohaliku e-autospordi tipp, lisaks korraldame väiksemaid karikasarju, kus on hea alaga tutvust teha ja harjutada.»

Ross ütleb, et virtuaalsetel ringrajavõistlustel on sageli 30-40 osalejat, rallidel isegi 200 ringis. «Rallidel on osalejaid rohkem, kuna osalemise aeg pikem - kiiruskatseid võib läbida pikema aja jooksul. Ringrajasõidus on kõik nagu päris võistlusel, sõit algab kindlal kellaajal ja vältab teatud arvu ringe,» rääkis Ross. «Kaasa löövad ka mitmed tuntud autosportlased. Raimo Kulli näiteks mitte ainult ei osale, vaid kuulub ka ala juhtkonda, paljud kardisõitjad tegelevad ka e-autospordiga.»