Reedel jäi CSKA üllatuslikult koduväljakul Euroliigas alla Saksamaa tippklubile Müncheni Bayernile 66:69 ja selle tulemusena loovutati ka turniiritabeli esikoht Barcelonale. Mängust vast veelgi olulisem on fakt, et Milutinovi jaoks jääb just see mäng tänavuse hooaja viimaseks.

See on CSKAle tagasilöök, millest väga raske toibuda. Viimases 11 kohtumises on Milutinov jõudnud ühe erandiga alati kahekohalise punktiskoorini ning tema arvel on ka tänavu kaheksa kaksikduublit. Kokku on tema keskmised näitajad tänavu olnud 9,8 punkti, 8,6 lauapalli (Euroliiga parim näitaja) ja mängija reitingupunktideks annab see 17,9.