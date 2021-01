Hiljuti kolmandat aastat järjest Eesti parimaks võrkpallitreeneriks valitud kogenud Andrei Ojamets asus sügisel tööle Audentese tüdrukutega, tehes karjääris kannapöörde. Raul Reiter on Audenteses noori võrkpallureid voolinud alates 2004. aastast. Paljud tema käe all treeninud mängijad on tänaseks meeste koondisesse välja jõudnud.