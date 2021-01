Anvar Samost: Annus on võtnud enda toetatud spordiliidud pantvangi, et rünnata ajakirjandust

Pühapäeval lahkasid Vikerraadio eetris omanimelises saates seda ka ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam. Kui Sildam ei mõistnud miks Annusele üldse asju ette heideti – on suurettevõtja ju kinnitanud, et dopingut silmas pidades ei teadnud ta ega tea ka täna, mis summad kuhu läksid – siis Samost oli teisel seisukohal, vahendab ERR .

«Mina heidaks Annusele ette kas lapsikut või häbiväärset – kuidas keegi soovib hinnata – või siis väljapressijalikku käitumist, kus ta on sisuliselt võtnud enda poolt toetatud spordiliidud ja -tegijad pantvangi selleks, et rünnata ajakirjandust. Otseselt siis rahvusringhäälingut, kes on juhtinud tähelepanu sellele, milline pilt avaneb, kui lugeda Mati Alaveri kohtutoimikut,» sõnas Samost ning soovitas kõikidel tutvuda toimiku materjalidega.