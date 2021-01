«Autosport on kallis ala ning kui tahame, et eestlased püsiksid pildis ning meie talendid sõidaksid võidu parimatega, siis rahastus on siin A ja O,» kirjutas Asmer ühismeediasse.

«Meie väiksus on siin takistuseks niigi ning neid üksikuid lahkeid ja puhtast patriotismist sporti toetavaid inimesi on meil vaid käputäis. Toomas on (oli) üks nendest ning suurimad tänud talle selle eest. Lisaks minu enda karjäärile, on ta hiljuti toetanud ka Jüri Vipsi püüdlusi vormel 1 sarja jõudmiseks ning nüüd kui käes on selleks olulisim aasta ja taskus kulukas vormel 2 leping, on sellised tagasilöögid väga valusad,» jätkas Asmer.