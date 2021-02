Kregor Zirk vahetas olude sunnil klubi, liitudes Istanbuli Fenerbahçega

«Suurim erinevus võrreldes varasemaga on see, et pean endale ise rahastuse otsima. Sellega seoses tahan ära mainida kahe uue toetaja nimed – AluMaster OÜ ja Wesico Project OÜ. Osa eelarvest on juba õnneks täidetud, aga koduse abitiimiga otsime endiselt toetajaid juurde. Tuleviku osas jään lootma lahketele sponsoritele,» jätkas Zirk.