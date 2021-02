Ühtlasi mõjutab see uudis ka Melbourne’is toimuvate Austraalia lahtiste soojendusturniiride neljapäevaseid mänge. Grampians Trophy turniiril on Anett Kontaveit jõudnud teise ringi, Gippsland Trophy turniiril tagas Kaia Kanepi koha veerandfinaali. Nüüdseks on selge, et kõigi kuue soojendusturniiri neljapäevased mängud on tühistatud.