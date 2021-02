«Ma tahan oma riiki esindada, ma tahan inspireerida nooremat põlvkonda. Samas ei taha ma vaktsiini saada enne ema või isa.» Lausus Erica Wiebe, kanadalannast olümpiavõitja. 31-aastase maadleja arvamus on vaktsiinidebatis tekitanud vaata et kõige enam vastukaja, kirjutab Delfi.lt.

Milliseid taktikaid on valinud erinevad Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liikmed? Koroonavaktsiini hankimisel on maailmas kõige edukam olnud Iisrael. Nad on suutnud oma elanikest vaktsineerida arvestatava hulga ning nüüd on vajaliku annuse saanud ka ligi pool nende olümpiadelegatsioonist.