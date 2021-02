TÄNA OTSEPILT ⟩ Eesti naiste korvpallikoondis läheb EM-valikmängus vastamisi Venemaaga

Koondise peatreeneri Allan Siimanni sõnul sai koondis esimese täiskoosseisus trenni teha alles Venemaal. «Praegusel ajal tuleb ootamatusteks valmis olla ja kohaneda. Valiktsükli viimased mängud tulevad kindlasti väga rasked, sest vastas on Euroopa tippvõistkonnad – ülitugev Venemaa naiskond ning FIBA ekspertide poolt valiksarja kõige silmapaistvamaks võistkonnaks valitud Bosnia. Meie peamine eesmärk on kokkulepitud nüanssidest kinni pidada, võidelda väljakul iga sentimeetri eest ning mängida keskendunult. Mida rohkem väikeseid lahinguid me platsil võidame, seda rohkem annab see koondise enesekindlusele juurde.»