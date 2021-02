Foto ⟩ McGregor näitas valusat vigastust ja raputas endale tuhka pähe

Nüüd lisas McGregor ühismeediasse oma jalast pildi. Ta ei valetanud, kui ütles matšijärgsel pressikonverentsil, et tema jalal on ameerika jalgpalli suurune paistetus. Sama vigastuse tõttu peab ta maksimaalselt pool aastat võitlusareenilt eemal olema. Tõsi, kui röntgenpiltidelt on näha, et tema sääreluuga on kõik korras, kahaneb kohustuslik võistluspaus 45 päeva peale.