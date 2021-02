Selgusid Kontaveidi ja Kanepi vastased Austraalia lahtistel

Kontaveit ja Sasnovitš on karjääri kohtul tenniseväljakutel kohtunud üheksa korda, millest viiel korral on peale jäänud valgevenelanna. Viimati oldi vastamisi 2019. aastal Madrid Mastersil, kus Kontaveit kaotas avaringis 6:0, 3:6, 2:6. Samuti on mängitud Austraalia lahtistel, seda 2019. aastal ja samuti avaringis ning peale jäi Sasnovitš 6:3, 6:3.