Kontaveit: mõtlesin kolmapäeva õhtul, et äkki pean uuesti 14 päeva toas istuma

Kontaveidi sõnul tekitas see teade suurt stressi. «Kolmapäeva õhtul saatis paar mängijat mulle uudiseid. Keegi meie hotellist oli päeval, mil just saime karantiinist välja, seal tööl, ja andis positiivse testi. Me ei teadnud, kas ka mõni mängija annab nüüd positiivse proovi. Mõtlesin, et äkki pean uuesti 14 päeva toas istuma! Tol õhtul polnud eriti kerge magama jääda,» rääkis Kontaveit Melbourne'ist Eesti ajakirjanikele.