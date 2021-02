Ilves näitas Saksamaal korralikku õhulendu, mis võib nädalavahetusel marjaks kuluda

Seoses erinevate kalendri muudatustega on just Klingenthali võistlus peaproov enne tänavuse hooaja tipphetke ehk maailmameistrivõistlusi. Saksamaa väikelinnas võisteldakse nii laupäeval kui ka pühapäeval suurel hüppemäel ja seejärel 10 km suusarajal.

Ilves suutis täna ennast väga hästi realiseerida ja lendas koguni 134 meetrit. Korralike stiilipunktidega andis see eestlasele lõpuks kuuenda koha ning võitnud jaapanlasele Ryota Yamamotole kaotas Ilves 5,5 meetriga ning suusarajal teeb see 44 sekundit.

Saksamaal võistlemisest on loobunud MK-sarja üldliider Jarl Magnus Riiber, kelle edu punktitabelis on endiselt niivõrd suur, et tema esikohta on raske enam kellegi väärata.