Thierry Neuville hooaja avaetapil Monte Carlos. FOTO: Augst / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de/imago images/Eibner /Scanpix

Autoralli MM-sarjas on hetkel võistlemas ainult kaks maailmameistrit, Sebastien Ogier ja Ott Tänak. Üldarvestuse teisi kohti on selgelt kõige enam Thierry Neuville, kes lausa viiel aastal napilt tiitlita jäänud. Nüüd selgitas belglane, et soovib ihaldatud trofee endale võita, kui tema kange konkurent Ogier veel MM-sarjas kihutab.