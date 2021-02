ÖINE OTSEBLOGI ⟩ Kaia Kanepi jahib ligi kaheksa-aastase pausi järel WTA turniiri võitu

«Mul on hea meel olla finaalis. Nii suurel turniiril pole ammu olnud. Homme on uus mäng. Ei usu, et seda kuidagi teistmoodi võtan, kui teisi mänge, mis olen siin pidanud. Mäng on mäng,» ütles Kanepi pärast poolfinaali võitu Jekaterina Aleksandrova (WTA 33.) üle.