GALERII JA BLOGI ⟩ Uskumatu viimase veerandaja teinud Kalev/Cramo alistas võõral väljakul Moskva CSKA!

Euroliigas teist kohta hoidval CSKA-l on mitu olulist puudujat. Endiselt ei saa vigastuse tõttu kaasa teha Will Clyburn, Andrei Lopatin, Nikola Milutinov ja Tornike Shengelia. Küll aga on rivis Mike James, kes eelmisel nädalal ajutiselt võistkonnast eemaldati.