EMi normi täitnud Verlin: tõmbas silma märjaks

Verlin on normi jahtinud juba mõnda aega ja tunnistas, et finišis mõistis ta koheselt, et läks hästi. «Kivi langes tõesti südamelt! Kui Diana aega nägin, siis mõistsin, et kuna olin nii tema külje all, siis üle 10 sajandiku ei saa meie vahe olla. Kui minu ajaks öeldi 8,23, siis korraks tõmbas silma märjaks ja kehast käis värin läbi ja kananahk tuli peale,» sõnas Verlin ja lisas, et eilne 60 m isiklik (7,41) andis tänaseks palju kindlust juurde.