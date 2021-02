Eesti rekordi jooksnud Nazarov: hing on kergem

Värske rekordimees ütles, et tundis kergendust. «Hing on kergem, et sain selle rekordi enda nimele, hea meel on. Teadsin, et see jooks on mul jalas olemas ja vaja ära vormistada,» sõnas jooksja, kes jaanuaris testis vormi Prantsusmaal võisteldes. «Seal jooksin ikka väga kiirete meestega ja nägin, et pole nad väga hirmsad midagi ja suudan nendega koos joosta. Sealt võtsin positiivse kaasa ja negatiivse jätsin sinna,» viitas ta finaalis aset leidnud kukkumisele. Eeljooksus sai ta kirja 7,80.