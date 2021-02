Maailma hooaja edetabeli juhiks tõusnud Lillemets: vägev!

«Edetabeli liidriks tõusmine on vägev! Aga loodan, et suudan seda positsiooni säilitada ka siis kui ülejäänud kõvemad vennad ka oma tulemused ära teevad. Eks Torunis näeme, kes kõige kõvem vend on ja kes mind sealt ära hakkab lükkama või ei lükka. Loodan, et ma pole oma viimast sõna veel öelnud ses osas,» vaatas ta EMi suunas optimistlikult. Rahule ei jäänud ta kuulitõukega ja varu jäi veel mitmel õnnestunud alal, tõdes ta.

Lillemets püstitas võistlusel mitu isiklikku rekordit, 1000 m jooksus on uuteks rekordnumbriteks 2.42,15.

Lillemets ütles pärast viimast ala, et kahe päeva raskeim hetk oli avapäeval. «Kaugushüppe teine katse, kui kannale natuke liiga tegin. Mõtlesin, et see võib kehvasti lõppeda, ent õnneks see ei seganud edasist võistlemist ja edasi läks suuremate viperusteta.»

Treener Art Arvisto ütles naljatledes, et trennide põhjal ei olekski Lillemetsast midagi säravat oodata. Mitmevõistleja tunnistas isegi, et on pigem võistluste mees. «Nii kipub olema minu puhul tõesti, et trennis ma väga ei pauguta. Võistlustel tekib hoopis teine energia, suudan end hästi kokku võtta,» ütles ta.

Avapäevast võttis Lillemets kaasa 3379 punkti, olles sellega valgevenelase Vitali Žuki (3380 p) järel teine. Võistlust alustas eestlane isikliku rekordiga 60 m jooksus (6,97) ning jätkas samas hoos ka kaugushüppes – uueks isiklikuks rekordiks 7.28. Kuulitõukes sai ta kirja 14.11 ja kõrgushüppes tuli 2.07ga alavõit. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga oli Lillemets plussis 21 puntkiga ja liikus seega 6000 punkti graafikus.