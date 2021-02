Öine otseblogi ⟩ Kontaveit kohtub Austraalia lahtistel enda jaoks üsna ebamugava mängijaga

Kontaveit on praegu ilmselt üks paremas vormis tipptennisiste, kes jõudis Austraalia lahtiste eel finaali Grampians Trophy WTA-turniiril, kuid et seal jäi koroonakartuse tõttu üks mängupäev ära, otsustasid korraldajad finaali tühistada.

Vormikõver asetab favoriidistaatuse seega Kontaveidi õlule. Nad on omavahel kohtunud tervelt kaheksa korda ning võitude arvestuses ollakse viigis. Samas tasub märkida, et viimased kaks lahingut võitis Sasnovitš. Seega on tegemist eestlannale üsnagi ebamugava vastasega.