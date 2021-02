CSKA president: see oli klubile häbiväärne ja kohutav päev

«Kõigile on selge, et meeskond on kriisis, ning ilmselt arvatust tõsisemas,» ütles Vatutin Venemaa agentuurile TASS. «Suvine eelarve vähendamine tõi kaasa asjaolu, et meie pingil pole enam tavapärast pikkust. Ütlesin veel enne hooaja algust, et vigastused võivad meid jalust lüüa. Kuni neid polnud, toimis kõik peaaegu ideaalselt, kuid nüüd jäime kolmest põhimehest ilma ning kannatavad mängu kvaliteet ja tulemused. Meeldib see kellelegi või mitte, kuid teisest viisikust on sisuliselt saanud esimene ning see ei suuda alati tuua positiivset tulemust.»