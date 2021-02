Järelvaadatav ⟩ Avageimi kaotanud Selver alistas Pärnu ja jätkab vahegruppi täiseduga

Peatreener Avo Keele sõnul on meeskond korralikus seisus. «Viimases mängus Amberi vastu meil raskusi polnud, aga eks tegu oli ka nõrgema vastasega kui seda on Selver või [Pärnu pühapäevane vastane] TalTech. Usun, et oleme siiski paremas olukorras kui aastavahetuse paiku ja veidi pärast seda,» ütleb Keel.

«Selveril on kvaliteeti palju ja isegi kui neil kõhuviiruse tõttu mõni mees kõrvale peaks jääma, on pink pikk (nädalavahetusel ei pallinud seetõttu kapten Andrus Raadik, teine sidemängija Niko Haapakoski ning poole mängu pealt hakkas kehv ka teisel diagonaalründaja Mihkel Nuudil – toim). Kui nurkadest ongi üks puudu, siis nemad kvaliteedis ei kaota, sest on kolm kvaliteetset nurgaründajat,» viitas juhendaja Kristo Kollole, Oliver Oravale ja Andrus Raadikule. «Ka meist pole see viirus päris mööda läinud, aga see on kuuldavasti selline paari päeva põdemise teema, seega midagi väga hullu vast pole.»