BLOGI ⟩ Kalev/Cramo võitles Permis, kuid lõpuks kaotas Parmale

Kalev ja Parma pidid esimest korda kohtuma juba 4. jaanuaril Tallinnas, kuid Kalevi leeris avastati kolm koroonapositiivset inimest ja mäng otsustati ära jätta. Permi meeskond oli juba sõitnud Tallinna, aga pidi tühjalt kodu poole tagasi pöörduma. Pärast mõne päeva pikkust arutelu selgus, et vastaste näol on tegemist tõeliste džentelmenidega.

Parma meeskond halastas Kalevile, läbirääkimiste järel otsustati, et mõlemad kohtumised toimuvad Permis - lisaks tänasele ka eeloleval reedel. «Parma tuli spordimehelikult vastu. Selgitasime, et meil polnud 1. jaanuaril võimalik kuidagi teste teha. Neil olnuks tegelikult õigus 20:0 võit võtta. Aga üks meie kodumäng toimub nüüd seal, peame seetõttu ka veidi kulusid katma,» rääkis Kalevi mändedžer Ramo Kask 10. jaanuaril Postimehele.

Parma näol on tegemist sitke keskmikuga, kel praegu kirjas 5 võitu ja 8 kaotust ning 9. koht. Meeskond võitleb play-off'i koha eest ning on selge, et Kalevi vastu peetavast kahest mängust üritatakse kodupubliku toel võtta maksimumi. Kalevil on Parmast kaks võitu vähem.