OTSEBLOGI ⟩ Zahkna eksis viimases tiirus, aga koht teises kümnes on jätkuvalt võimalik

Nõnda, võtame siis võistluse ka kokku. Naiste 15 km individuaalvõistluse võitis tšehhitar Marketa Davidova, kelle jaoks on see esimene individuaalne medal MMidelt. Ta oli täna üks kahest naisest, kes ei eksinud neljas lasketiirus kordagi.

«Tiirus oli natukene probleeme,» tunnistas Talihärm ETV otseülekandes. «Lamades ei suutnud saada kontrolli enda keha ega relva üle, selline keeruline tunne oli. Rajal on vorm hea. Võib-olla suudan endast rohkem välja pingutada ja sellepärast on tiirus ka raskem. Kripeldab see, et ei suutnud lasketiirus ära teha. Siin pakuti päris palju.»