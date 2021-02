Poolakad päästsid Mihkel Räime karjääri

Et koroonaviirus andis rattamaailmale tugeva põntsu, ei olnud eestlasel lihtne endale uut klubi leida. Eelmisel nädalal sõnas Räim Postimehele, et hoiab võrke vees ning lootus karjääri profitasemel jätkata püsib veel elus. «Mõne väiksema tiimiga käivad läbirääkimised, aga ka sellistel tiimidel on raske finantsi leida,» avaldas ta.