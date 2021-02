Juba vahetult pärast finišis kiitis Latvala kõiki sõitjaid taevani. «Pean ütlema, et olen tiimi üle väga-väga uhke. Fantastiline tulemus! Minu esimene võistlus ja kohe lõpetame esimese, teise ja neljandana. Lisaks oli [Takamoto] Katsuta kuues. Neli autot esikuuikuiks ja kaksikvõit. Maksimum punktikatselt. Mida veel hing võiks ihaldada? See on uskumatu,» õhkas Latvala WRC-le antud intervjuus .

«Pean ütlema, et meil on fantastiline tiim. Poiste tööeetika on võimas. Ma ei saaks olla paremas paigas, kui praegu olen. Meil on parimad sõitjad,» lisas Latavala, kes ei oska veel öelda, kas poodiumil on parem seista tiimipealiku või piloodina.