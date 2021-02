Maailma tipp Robin Kool fännide ette ihkamisest, uuest hüüdnimest ja küsimusi tekitavast trendist

«Individuaalselt oli tegu kindlasti senise karjääri parima aastaga, aga võrreldes eelnevate hooaegadega nappis turniirivõite. Võistkondlikus arvestuses langesime maailma edetabelis jõuliselt ja see oli nüanss, mis jäi selgelt kripeldama. Saime vahel suuri kaotusi meeskondadelt, keda pidanuks kergelt võitma,» tõdes e-sportlane.

Ta jätkas: «Isiklikult seitsmes olla on suurepärane, kuid soovides kõrgemale jõuda, tuleb ka turniiridel esikohtasid noppida. Päris üksi maailma parimaks mängijaks ei saa ja võiskondlikult tuleb tulemusi näidata. See tõestaks, et väärin tõesti maailma parima mängija tiitlit.»