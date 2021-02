23. juulist 8. augustini peetavatel olümpiamängudel on koroonaohu tõttu senisest rangemad käitumisjuhised. Reegliraamatus on eraldi rõhutatud sotsiaalse distantseerimise vajalikkust ning füüsilise kontakti (sh kallistamine, kätlemine) vältimist.

Lisaks on mustvalgelt kirja pandud, et reeglite rikkujaid võib ees oodata ka olümpialt välja heitmine. «Juhendid ja piirangud nõuavad kõikide mängudel osalejate poolt paindlikku ja mõistvat suhtumist. Me teame, et seekordsed mängud on paljude sportlaste jaoks, kes ka varem olümpial käinud, täiesti uudne kogemus,» kulges käsiraamat.