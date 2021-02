OTSEBLOGI ⟩ Kanepi võitis maailma neljanda reketi vastu avaseti

Omavahel on Kenin ja Kanepi varem kohtunud ühe korra, kui 2018. aastal Roomas oli eestlanna parem 2:6, 6:2, 6:2. «Olin pettunud, sest mäletan, et kaotasin talle,» meenutas ameeriklanna pressikonverentsil hetke, kui sai teada, et kohtub teises ringis meie tennisistiga. «Üritan teha kõike, et võita. Ta on ilmselgelt tugev mängija ja heas hoos.»