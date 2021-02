BLOGI ⟩ Avaseti kaotanud Kontaveit pööras mängu Watsoniga enda kasuks

Kontaveidi ja Watsoni kohtumine on paigutatud John Cain Arena teiseks matšiks. Enne neid lähevad sel väljakul kell 03.00 algavas matšis vastamisi Andrei Rubljov ja Thiago Monteiro, seega enne kella 5 Kontaveit kindlasti väljakule ei astu.

Pärast avaringi võitu ütles Kontaveit oma vastase kohta järgmist: «Me pole tükk aega kohtunud. Ta on stabiilne mängija, kes teeb kõiki asju küllalt korralikult. Oluline on püüda mängida enda mängu ja olla agressiivne.»

Eestlanna ja inglanna on omavahel kohtunud viis korda, millest kolm mängu on kuulunud Kontaveidile. Sealjuures on ta võitnud kaks eelmist mõõduvõttu, mis toimusid vastavalt 2019. ja 2018. aastal.