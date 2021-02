ÖINE OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit on Austraalias kolmandasse ringi pääsemiseks favoriit

Kontaveidi ja Watsoni kohtumine on paigutatud John Cain Arena teiseks matšiks. Enne neid lähevad sel väljakul kell 03.00 algavas matšis vastamisi Andrei Rublev ja Thiago Monteiro, seega enne kella 5 Kontaveit kindlasti väljakule ei astu. Pigem on oht, et duell algab kella 6 paiku.