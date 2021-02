Olümpiajuhi seksistlik sõnavõtt põhjustas ulatusliku protesti

Kõik sai alguse eelmisel nädalal, kui olümpiamängude korralduskomitee 83-aastane juht Yoshiro Mori andis teada, et naised võiksid vähem sõna võtta. «Direktorite nõukogu kohtumised, kus viibib palju naisi, võtavad palju aega. Kui suurendada naissoost juhtliikmete arvu ja kui nende kõneaeg ei ole mingil määral piiratud, on neil raskusi jutu lõpetamisega, mis on tüütu. Naised on visad. Kui üks neist tõstab käe, arvavad teised, et nad peavad ka sõna võtma. Sellepärast kõik räägivadki,» olid tema sõnad.