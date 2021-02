41-aastane Räikkönen alustab sel aastal karjääri 19. hooaega vormel 1 sarjas. Võimalik, et tegu on tema viimase hooajaga, sest soomlane sõlmis Alfa Romeoga vaid aastase lepingupikenduse.

Räikkönen on põgusalt mõelnud vormelikarjääri lõpule ning on välja vaaginud ka mõned tegevused tulevikuks. Praegu on tal laual kaks tõsiselt võetavat varianti, WRC ja NASCAR.