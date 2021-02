Seitsmekordne maailmameister Ogier pani rallikarjäärile alguse 20-eurose investeeringuga

Ogier ja tema kaardilugeja Julien Ingrassia võitsid 2005. aastal Prantsusmaa autospordiliidu talendiprogrammi Rallye Jeunes’. Paar aastat hiljem võidutses duo Prantsusmaal peetud Peugeot Cupil, mis avas neile tee autoralli MM-sarjas. 2008. aastal tegid nad Citroën C2 pardal MM-debüüdi ning sama aasta lõpus said Walesi rallil esimest korda võistelda Citroën C4 WRC-autoga.

Kuigi Ogier’l on karjääri jooksul olnud mitmeid toetajaid, pani ta oma karjäärile tõuke oma enda rahakoti arvelt. Tõsi, see summa oli üsna tühine, vaid 20 eurot. Just nii palju maksis osalemine Rallye Jeunes’ talendiprogrammis. Võidu eest sai Ogier’ auhinnaks Prantsusmaa autospordiliidu toetuse rallikarjääris läbilöömiseks.