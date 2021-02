Korvpallikoondis peab EM-valiksarja otsustavates kohtumistes saama hakkama ilma mitme olulise mängijata

«Loomulikult on kahju, et mitmed olulised mängijad otsustavas faasis koondist aidata ei saa, kuid see on hea võimalus noortel ennast tõestada. Liidriomadusi on selles koosseisus päris mitmel mehel. Kindlasti toob uut hingamist ka Maik-Kalev Kotsari naasmine,» kommenteeris rahvusmeeskonna peatreener Toijala.