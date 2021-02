Täna otseblogi ⟩ Kas Marten Liiv suudab MMi avastardis hea vormi tulemuseks realiseerida?

Liiv tuleb rajale kuuendas paaris, kus sõidab Kasahstani kiiruisutaja, 31-aastase Roman Krechiga. Kokku on võistlustules 24 sportlast.

24-aastase kiiruisutaja viimasest stardist on möödas poolteist nädalat ja selle aja jooksul on treeningud kulgenud täpselt plaanide järgi.

Laupäeval teeb Liiv MMil oma teise stardi ning seda 1000 meetris. Tema rekord 1.08,42 on püstitatud mullu ookeanitagusel kiirel jääl, kuid Liiv jõudis Heerenveeni MK-etapil ka sellele väga lähedale – 1.08,51 on Euroopa oludes väga kõva tulemus ja see viis ta esikuuikusse.