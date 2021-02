Blogi ⟩ Marten Liiv tegi supersõidu ja sai MMil viienda koha

Kilomeetri pikkusel distantsil on Liivi rekord 1.08,42, mis on püstitatud mullu ookeanitagusel kiirel jääl, kuid Liiv jõudis Heerenveeni MK-etapil ka sellele väga lähedale – 1.08,51 on Euroopa oludes väga kõva tulemus ja see viis ta esikuuikusse.