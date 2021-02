Ferrari haub innovaatilist plaani, millega Mercedese valitsemisaeg lõpetada

Just 2019. aasta esitused andsid lootust, et viimaks on lõppemas Mercedese valitsemisaeg, kuid need kustusid kiiresti. Rahvusvaheline Autoliit (FIA) vaatas üle Ferrari toonase jõuallika ja leidis sealt mõned nüansid, mis polnud väidetavalt lubatud. Antud dokument jäi salajaseks, kuid tulemused näitasid, et sellest polnud võimalik kiiresti taastuda.