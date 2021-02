MMil 5. koha saanud Marten Liiv hakkab tuleval talvel võitlema Pekingi olümpiakoha eest

«Sõit läks üldiselt väga hästi. Stardis tuli sisse väike eksimus, aga õnneks sinna eriti palju aega kaduma ei läinud,» rääkis Liiv Postimehele. «Sõidus tekkis ka paar eksimust, aga need olid nii minimaalsed, suuri vigu ma ei teinud ja suutsin keskenduda asjadele, mida pidin tegema. Enne võistlust ma mingeid kohalisi või ajalisi eesmärke ei seadnud. Põhiline oli teha seda, mida on vaja teha – keskenduda kurvidele ja enda olulistele kohtadele.»

Nii nagu reedel sõidetud poole lühemal, 500 m distantsil, oli siingi stardis 24 meest. Liiv startis üheksandas paaris, mis tähendas, et enne tema sooritust oli 16 konkurenti oma etteaste juba teinud. Nende aegasid jälgides sai eestlasest uisutajale selgeks, et on võimalik sõita väga hea tulemus. «Poole võistluse peal nägin, et teistel pole eriti kiired ajad, võrreldes näiteks MK-etappidega, mis siin sõideti.»