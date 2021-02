Täna otsepilt ⟩ TalTech tahab vaheringis silma pähe saada, aga neile astub vastu tugev Tartu

Vaheringis hoiab TalTech praegu viimast kohta, kuid nad on pidanud ka vaid ühe mängu: 6. veebruaril madistati Tallinna Selveriga, kellele jäädi alla 0:3. Tõsi, Selver on ka mõlemad senised vaheringi mängud võitnud ning nad kuuluvad Eesti tippu.

Tartu on võitnud oma ühe senise vaheringi matši ning ka Eesti-Läti liiga tabeliseis reedab, et taaralinlased on TalTechi vastu kindlad favoriidid.